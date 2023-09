Zu Lëtzebuerg wiele mir all 5 Joer eng nei Chamber, also en neit Parlament. Dëst setzt sech aus 60 Deputéierten zesummen.

D'Parteien, déi am Parlament sëtzen, musse sech dann eens ginn, fir eng Koalitioun ze fannen, déi eng Majoritéit vun de Sëtz - am Fall vun der Chamber sinn dat der 31 - hannert sech huet, fir esou eng Regierung ze forméieren.

Et ginn awer och Länner, an deenen de Regierungschef direkt vum Vollek gewielt gëtt, a sech seng Regierung zesummestelle kann. Dat prominentste Beispill sinn hei d'USA, an deenen de President gläichzäiteg Staats- a Regierungschef ass.

Do stellt sech d'Fro, firwat mir zu Lëtzebuerg e Parlament wielen, an d'Regierung sech dann aus de Parteien, déi an dësem vertruede sinn, forméiert? Ass ee vu béide Systemer vläicht besser oder méi demokratesch wéi dat anert?

Doriwwer hu mir mam Marc Schoentgen vum Zentrum fir politesch Bildung geschwat:

D'Positioune vun de Parteien



Fir erauszefannen, wéi d'Lëtzebuerger Parteien zu enger Direktwal vum Regierungschef respektiv der Regierung stinn, hu mir hinne folgend Fro gestallt:

Sollt d’Regierung respektiv de Regierungschef direkt vum Vollek gewielt ginn?

Sou hunn d'Parteie sech positionéiert

Kloer géint eng Direktwal vum Regierungschef: LSAP, DP, Déi Gréng, CSV ADR, déi Lénk, KPL

Prinzipiell zu Diskussioune bereet: D'Piraten a Volt

Kloer fir eng Direktwal vum Regierungschef: Fokus

Direktwal vun de Regierungsposten: Déi Konservativ

Hei kënnt Dir déi schrëftlech Äntwerte vun de Parteien am Detail noliesen: