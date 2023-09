Wéi laang soll eng Persoun an der Regierungsverantwortung bleiwen? Dat ass eng Fro, op déi et keng definitiv Äntwert gëtt.

Zu Lëtzebuerg gëtt et zum Beispill keng Limitt vun den Amtszäiten fir Ministerposten. Déi nämmlecht Persoun kann also esoulaang Minister bleiwen, wéi si fir de Posten nominéiert gëtt. Am Referendum vun 2015 koum dann och eraus, dass knapps 70 Prozent vun de walberechtegte Lëtzebuerger kee Probleem domat hunn, wann eng Persoun méi laang ewéi 10 Joer op engem Ministerposte bleift.

Ma wier et dann net gutt, wann d'Persoun un der Spëtzt vun engem Ministère reegelméisseg wiessele géif, fir op dës Manéier nei Iddien a frësche Wand an d'Politik ze bréngen? Op der anerer Säit, kéint een natierlech d'Argument uféieren, dass eng Persoun, déi scho méi laang op hirem Posten ass, vun hirer Erfarung profitéiert.

De Robin Garganese um Zentrum fir politesch Bildung geet nach eng Kéier op déi verschidden Aspekter vun dëser Fro an:

D'Positioune vun de Parteien

Fir erauszefannen, wéi d'Parteien zu enger Limitéierung vun den Amtszäite fir Ministerposte stinn, hu mir hinne folgend Fro gestallt:

Soll d’Unzuel vun den Amtszäite fir Ministerposte begrenzt ginn?

Sou hu si sech positionéiert

Géint eng Limitéierung: LSAP, DP, Déi Gréng, CSV, ADR, Piraten Déi Konservativ, KPL

Fir eng Limitéierung: Déi Lénk, Fokus, Volt

D'Äntwerte vun de Parteien am Detail: