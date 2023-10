Beim Referendum am Joer 2015 hat eng grouss Majoritéit vun de Wieler sech géint e Walrecht fir Residenten a fir Persounen ënner 16 Joer ausgeschwat.

Trotzdeem ginn et ëmmer nees Diskussiounen doriwwer, wéi representativ d'Parlamentswalen hei am Land iwwerhaapt sinn. Ëmmerhi ka ronn d'Hallschent vun de Leit, déi hei am Land liewen, iwwerhaapt keng Deputéiert an d'Chamber wielen. An deem Zesummenhang kann ee sech d'Fro stellen, ob d'Wale méi representativ wieren, wann e méi groussen Deel vun der Bevëlkerung kéint mat ofstëmmen.

De Marc Schoentgen vum Zentrum fir politesch Bildung geet nach eng Kéier op d'Relatioun tëscht dem Taux vun de Wieler an der Bevëlkerung an der Representativitéit vun de Walen an:

D'Positioune vun de Parteien

Fir erauszefannen, wat d'Parteien dovun halen, den Undeel vun de Wieler an der Bevëlkerung ze vergréisseren, hu mir hinne folgend Fro gestallt:

Soll den Undeel vun den Awunner, déi bei de Chamberwale wielen dierfen, vergréissert ginn?

D'Usiichte vun de Parteien am Iwwerbléck:

Nee: ADR, Déi Konservativ

Mir si prinzipiell fir en Awunnerwalrecht, respektéieren an dëser Saach awer den Ausgang vum Referendum 2015: DP, Déi Gréng, Piraten

Jo, andeems den Zougang zu der Lëtzebuerger Nationalitéit vereinfacht gëtt: CSV, KPL

Jo, andeems den Zougang zu der Lëtzebuerger Nationalitéit vereinfacht an de Walalter op 16 erofgesat gëtt: LSAP

Jo, andeems en Awunnerwalrecht agefouert gëtt: Fokus, Volt

Jo, andeems en Awunnerwalrecht agefouert an de Walalter op 16 erofgesat gëtt: Déi Lénk

D'Äntwerte vun de Parteien am Detail:

