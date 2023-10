D'Diskussioune waren nawell grouss, wéi d'Vertrieder vu 5 Parteien Ugangs Abrëll, am Kader vum Walkampf, a Brasilien geflu waren.

Zu Florianopolis an der Géigend vu Sao Paulo hu Vertrieder vun der LSAP, deene Gréngen, der CSV, de Piraten an der ADR, e puer honnert Leit mat Lëtzebuerger Nationalitéit, déi a Brasilien liewen, iwwert de Lëtzebuerger Walsystem informéiert. De Premier war online bäigeschalt. Déi meescht vun de Persounen, déi do waren, kruten d'Lëtzebuerger Nationalitéit iwwert de sougenannte Recouvrement. Also andeems si nogewisen hunn, dass si an direkter Linn Lëtzebuerger Virfaren hunn a bis 2018 eng Demande fir d'Nationalitéit agereecht haten.

Doropshi war et zu enger gréisserer Diskussioun komm. Engersäits doriwwer, wat dës Rees wuel u Steiersue kascht hätt. Anerersäits awer och doriwwer, ob et Sënn mécht, dass Leit, déi nach ni a Lëtzebuerg gelieft hunn, bei de Chamberwale mat ofstëmmen dierfen.

Eng Fro, déi sécher berechtegt ass, wéi d'Michèle Schilt vum Zentrum fir politesch Bildung erkläert:

Wéi gesinn d'Parteien déi Saach?

Mir wollten och vun de Parteie wëssen, wéi si zu engem Walrecht fir Lëtzebuerger stinn, déi net am Grand-Duché liewen. Sollte si weiderhi wielen dierfen oder net? Sollt fir si ieren och eng Walflicht gëllen? Fir dat erauszefannen, hate mir de Parteie folgend Fro geschéckt:

Solle Leit mat Lëtzebuerger Nationalitéit, déi am Ausland liewen, weiderhin bei de Chamberwalen dierfe wielen? Solle si esouguer musse wielen?

Hei fannt Dir d'Positioune vun de Parteien am Iwwerbléck:

Fir si soll och d'Walflicht gëllen: Fokus, Volt

Si sollen dat aktiivt Walrecht hunn: LSAP, DP, Déi Gréng, CSV, Déi Lénk, Piraten, KPL, Déi Konservativ

Si sollen esouwuel dat aktiivt ewéi och dat passiivt Walrecht hunn: ADR

D'Äntwerte vun de Parteien am Detail:

