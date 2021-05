E Freideg de Moien ass den CSV-Deputé-maire eisen Invité vun der Redaktioun.

Ass wunnen zu Lëtzebuerg e Grondrecht oder e Luxus? Brauch et en Noutstand am Logement? An huet d'Politik versot? De Logement stoung dës Woch direkt e puer Mol am Mëttelpunkt hei op RTL.

Zanter Jore bäisse sech déi zoustänneg Ministeren awer successiv d'Zänn dorunner aus. Et leeft een dem Problem hannendrun.

Ass de Pacte Logement 2.0 d'Léisung? Wat proposéiert d'CSV fir de Problem unzegoen? A kann een déi grouss Demande no erschwénglechem Wunnraum iwwerhaapt kuerz- oder mëttelfristeg léisen? Dat froe mer den CSV-Deputé-maire Marc Lies um 10 op 8. Hien ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.