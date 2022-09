En Donneschdeg de Moien ass den LSAP-Deputéierten a Member vun der Chamber Spezialkommissioun "Tripartite" eisen Invité vun der Redaktioun.

Et gouf en Tripartite-Akkord, dës Kéier och mam OGBL. D'Inflatioun géing gebremst, den Index gläichzäiteg gerett an de Leit an de Betriber gehollef ginn, sou jiddereen, deen zu Senneng um Verhandlungsdësch souz.

Mee wou ass d'sozial Selektivitéit bliwwen? Firwat soll een nach Energie spueren, wann d'Präisser limitéiert, agefruer oder souguer reduzéier ginn? A firwat awer keng Steierreform, elo wou dach, wéi et schéngt, Sputt do ass? Dat froe mir den LSAP-Deputéierten Dan Kersch.

Den Invité vun der Redaktioun froe mer, wien den eigentleche Gewënner vum Tripartitesaccord ass. Den Interview mam Dan Kersch ass wéi gewinnt um 10 op 8.

