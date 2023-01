Nodeems den ACL Sport, dee sech ëm de Lëtzebuerger Automobilsport këmmert, quasi zwee Joer ouni President war, huet sech elo en Nofollger fonnt.

Den 18. Januar 2023 um 12.24 Auer koum e Communiqué, deen dierft fir Hoffnung bei de Piloten an Organisateure suergen.

Mam Romain Gantrel gouf en neie President virgestallt. De Romain Gantrel ass keen Onbekannten an der Lëtzebuerger Automobilsport-Zeen. Laang Jore war hien Organisateur vun ënnert anerem der Luerenzweiler Biergcourse. Ma och am Slalom grad ewéi am Rallye war hien als Organisateur aktiv, respektiv och selwer als Pilot. Hie souz also laang Joren op der anerer Säit vum Dësch, an huet enk musse mat der Federatioun zesummeschaffen a kennt deemno d'Demande vun de Leit vum Terrain.

Nodeems de Romain Gantrel am Juni an de Verwaltungsrot vum ACL gewielt gouf, huet hie bei där Geleeënheet onmëssverständlech wësse gedoen, dass hien net zefridden ass, wéi et aktuell ëm de Lëtzebuerger Automobilsport steet. Seng Kritik blouf net ongehéiert, wéi hien eis am RTL-Interview matgedeelt huet. Seng Aussoen hunn hie quasi an d'Viséier vun der Federatioun bruecht, an et sollt net laang daueren, bis d'Offer am Raum stoung, dass hie sollt Verantwortung an dëser iwwerhuelen.

No Entrevuë mam President vum ACL, dem Dr. Yves Wagner, grad ewéi dem Direkter Jean-Claude Juchem an dem Directeur Sportif vum ACL Sport, dem Florian Brouir, huet de Romain Gantrel dann decidéiert, sech dem Challenge unzehuelen, an de Poste vum President vum ACL Sport z'iwwerhuelen.

"Ech kann Näischt maachen, an et bleift wéi et ass, oder ech ka selwer eng Hand mat upaken, a probéieren eppes ze beweegen!"

Kuerzfristeg Ziler



Als éischt Zil huet e sech selwer op de Fändel geschriwwen, d'Kommunikatioun tëscht der Federatioun an de Piloten an Organisateuren ze verbesseren. Déi huet an de leschte Joren nämlech massiv gelidden. Et gouf méi iwwertenaner geschwat, wéi matenaner. Et soll nees Rou an dat Ganzt kommen, an et soll ee verstänneg mateneen diskutéiere kënnen, fir dass den Automobilsport hei am Land nach eng Zukunft kann hunn. Dofir muss elo mol nees Vertrauen opgebaut ginn, esou de Romain Gantrel, an dat wäert seng Zäit brauchen.

Et sollen elo kloer Strukturen opgebaut ginn, an all Demande vun de Piloten oder de Veranstalter soll och e Suivi kréien. Dacks war et d'Kritik, dass d'Leit einfach keng Äntwerten op hir Froe kruten. Dat soll sech an Zukunft änneren. Natierlech kann et emol sinn, dass een e bëssen Zäit brauch, fir déi néideg Informatiounen zesummenzesichen, sech z'informéieren... ma dat soll awer gemaach ginn, a jidderee soll Äntwerten op seng Froe kréien.

Nach kee Kalenner a kee Reglement

Fir d'éischt muss awer mol endlech e Kalenner fir d'Saison 2023 verëffentlecht ginn, well Stand elo (18. Januar 2023), gëtt et där nach ëmmer keen. Deemno kënnen d'Piloten hir Saison net plangen, kee Congé bei hirem Patron ufroen, kee Sponsoring-Dossier eraginn asw.

Dobäi kënnt, dass och nach ëmmer kee Reglement verëffentlecht gouf. Am Automobilsport heescht dat "Code Sportif" an do steet dat komplett nationaalt Reegelwierk dran, un dat ee sech hale muss. Ouni dat, kann een als Pilot säin Auto net richteg opbauen, an als Organisateur kennt een déi neiste Reegelen net, fir seng Course z'organiséieren. De Romain Gantrel ass zouversiichtlech, dass dat an den nächsten Deeg awer béides soll verëffentlecht ginn.

ACL-Gala: et gëtt nach keen Datum

D'Championnater vum leschte Joer si scho laang eriwwer, an normalerweis gouf dann Ufanks vum kommende Joer drop eng ACL-Gala am Casino zu Munneref organiséiert, bei där d'Gewënner vun den diverse Championnater geéiert goufen. Des weidere ginn hei dann och nach divers Mérites sportifs ausgezeechent, jee, en Owend ganz am Zeeche vun den Autosportler, an de Leit, déi an deem Domaine eppes geleescht hunn. Bis elo ass awer nach ëmmer net gewosst, wéini dee Gala soll sinn, respektiv wou. Och dorop waarden déi Lizenzéiert nach gespaant. Et dierft och an deem Sujet deemnächst Nouvellë ginn, versprécht den neie President.

Laangfristeg Ziler

An de leschte Jore gesäit een, dass weider keen Nowuess méi de Wee vum Automobilsport aschléit. Am Karting kommen zwar ëmmer nach jonk motivéiert Leit dobäi, ma de Schrëtt duerno a Richtung Slalom, Biergcourse, Circuit oder Rallye mécht bal kee méi. Resultater op internationalem Niveau, wéi déi vun engem Dylan Pereira, Kevin Peters, Carlos Rivas oder Grégoire Munster sinn eng gutt Reklamm fir Lëtzebuerg, ma wann am eegene Land keen Automobilsport méi bedriwwe gëtt, wäert och keen Nowuess méi do sinn, deen hiren Idoler noäifert, a probéiert Änleches ze erreechen.

Och bei den Organisateure geet d'Tendenz kloer no ënnen. Am Joer 2022 huet den High Speed Racing Club Lëtzebuerg wësse gedoen, dass ee mat den Aktivitéiten als Organisateur ophält. Dëse Club huet ënnert anerem d'Circuit-Courssen zu Colmer Bierg organiséiert, grad ewéi Slalomen oder Trackdays.

Ëm d'Union des Pilotes, déi d'Eschduerfer Biergcourse ëmmer organiséiert hunn, ass et och roueg ginn. 2 Joer war d'Biergcourse wéinst der Corona-Pandemie ausgefall, an 2022 ass se ofgesot ginn, well den Opwand fir sou en Event z'organiséieren ëmmer méi grouss gëtt, ma ëmmer manner Leit eng Hand mat upaken. Ob et nach emol eng Biergcourse zu Eschduerf wäert ginn, hat d'Union des Pilotes an engem Statement am Mäerz 2022 op gelooss.

All dëst fält deemno dës Saison ewech an et bleift just nach d'Écurie Roude Léiw, déi fir 2023 probéiert de Rallye Lëtzebuerg op d'Been ze stellen, obwuel och do zwou Persounen op wichtege Posten hir Demissioun eragereecht hunn.

Den neie President vum ACL Sport war selwer och laang Joren als President vun der Écurie Tëtelbierg als Organisateur aktiv, an deemno läit et him och um Häerz, dass nees z.B. Biergcourssen hei am Land sollen organiséiert ginn. Fir 2023 dierft dat net méi ze realiséiere sinn, ma schonn 2024 soll an deem Sënn nees eppes bougéieren, mat dann nees enger Biergcourse am Grand-Duché. Dat Joer drop dann eventuell schonn zwou, esou de Romain Gantrel. Ma déi Projete brauchen nach vill Preparatioun, a virun allem och en Organisateur.

Just wann ee Courssen am eegene Land organiséiert, kritt een déi eege Jugend och nees méi no un de Sport erun a motivéiert, sech heiran ze probéieren.

"Elo gëtt de grousse Biesem erausgeholl, an d'Schierbele vun de leschte Jore ginn ewechgekiert"

Am Gespréich mam neie President vum ACL Sport huet ee gemierkt, dass hei e Mann net fäert sech d'Hänn dreckeg ze maachen an och onbequem Decisiounen ze huelen. Mat voller Motivatioun hëlt hien d'Erausfuerderung un a probéiert dem Automobilsport zu Lëtzebuerg nees Liewen anzehauchen.

Réckbléck: 2 Joer ouni President, wat war geschitt?

Am Februar 2021 war et d'Nouvelle, dass de Marc Joseph seng Funktioun als President vum Directoire vum ACL Sport néiergeluecht huet. Och de Vizepresident Norbert Hartz war deemools zeréckgetrueden. Dësen Directoire leet d'Geschécker vun der Lëtzebuerger Automobilsport-Federatioun.

Deen Ament war den Andy Mathekowitsch, deemolegen Directeur sportif, quasi eleng responsabel, fir sech ëm d'Zukunft vum Automobilsport ze këmmeren. Ma och deen huet just puer Méint dono den ACL Sport verlooss. Am Mee 2021 huet hien demissionéiert, dëst nodeems e bal 10 Joer fir den ACL Sport geschafft huet.

Ersat gouf den Andy Mathekowitsch duerch de Florian Brouir, dee bis dohi beim ACL Coordinateur vum Volet e-Sport war. Eng grouss Aufgab fir den nach zimmlech jonke Florian Brouir.

Deen Ament bestoung den Directoir vum ACL Sport aus folgende Persounen:

BROUIR Florian (Directeur sportif)

HENRY Vania (Responsable Communication et Marketing de l'ACL)

HUSS Shannon (Coordination et adjoint du Directeur sportif)

JUCHEM Jean-Claude (Directeur général de l'ACL)

MAAS Frank (Responsable du Diagnostic Center de l'ACL et pilote automobile)

RECHT Fabien (Gérant piste de karting à Mondercange)

SCHWIRTZ Henri (Karting et photos/médias)

UEBERECKEN Jean-Marc (Juriste et pilote automobile)

Zanter Mee 2021 huet den Directoire vun der Automobilsportfederatioun vu Lëtzebuerg ouni President funktionéiert, an dat huet ee leider och an der Entwécklung vum Automobilsport hei am Land gemierkt.