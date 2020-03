An eiser Serie iwwer Perséinlechkeeten aus dem Lëtzebuerger Sport a wéi si mam Coronavirus ëmginn, loosse mer e weideren Trainer zu Wuert kommen.

Vu klengem un dréint sech beim Ken Diederich alles ëm de Sport a besonnesch ëm de Basketball. An dee feelt dem Trainer vum T71 an der Härennationalekipp och.

Esou kennt een de Ken Diederich. Engagéiert un der Säitelinn, sief et als Coach vum T71 Diddeleng oder vun der Nationalekipp. 6 Deeg d'Woch huet de Basket dem 42 Joer ale Schëfflenger säin Alldag bestëmmt. Dat huet sech mëttlerweil drastesch geännert. De 16. Mäerz huet d'FLBB annoncéiert, dass d'Basket-Saison 2019/2020 net op en Enn gespillt gëtt.

Wéi et weidergeet, weess och de Ken Diederich net. Säi Club T71 Diddeleng hat sech eigentlech fir d'Véierelsfinall vum Championnat qualifizéiert, mä gespillt gëtt dës Saison net méi. A well de Ken Diederich als Sportsproff seng Schüler nëmmen iwwer Internet betreie kann, bleift vill Fräizäit.

Doheem bleiwen, dat ass och de Message vum Ken Diederich. Et geet de Moment ëm d'Gesondheet vun eis all, do ass de Basket elo net esou wichteg.

