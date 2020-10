Am Kloertext geet et e Mëttwoch den Owend ëm d'Ried zur Lag vun der Natioun vum Premier Xavier Bettel. Et diskutéiere Vertrieder vun de 7 Parteien.

D’Lag ass eescht, awer kee Grond zur Panik, war dem Staatsminister säi Message a senger Ried zur Lag vun der Natioun. De Xavier Bettel huet d’Bierger opgeruff, weider ze verzichten, fir spéider nees genéissen ze kënnen, a weider op sech an déi aner opzepassen. De Staat dogéint misst grad elo viru massiv investéieren an hëllefen.

Ass dat de richtege Wee, sinn déi ugekënnegt Mesuren déi richteg an dëse Krisenzäiten a wat feelt? Doriwwer diskutéieren direkt no de Chamberdebatten an dem Journal no 20 Auer 7 Deputéiert vun de 7 Parteien an engem Kloertext-Spezial.

Et diskutéiere mat:



Gilles Baum

Fraktiounschef DP

Josée Lorsché

Fraktiounscheffin déi Gréng

Georges Engel

Fraktiounschef LSAP

Martine Hansen

Fraktiounscheffin CSV

Fernand Kartheiser

Deputéierten ADR

Sven Clement

Deputéierte Piraten

David Wagner

Deputéierten déi Lénk

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)