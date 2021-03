An den USA goufe schonn iwwer 100 Milliounen Impfdosisse gesprëtzt. D'Zil hei ass et, zwou Milliounen Impfunge pro Dag ze maachen.

Ënnert deene Geimpften ass och d'Claudia Zaunz, eng Lëtzebuergerin, déi zu Oxford am US-Bundesstaat Ohio op der Miami University englesch Literatur a Journalismus studéiert. Mir schwätze mat der Studentin iwwert déi aktuell Situatioun an Amerika a wat hei anescht gemaach gëtt wéi an Europa.