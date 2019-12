De Verdikt vun den RTL.lu-User ass kloer: Honoréiert ginn 2019 engersäits sportlech Leeschtungen an anerersäits den Asaz fir Matmënschen an Nout.

Jenny Warling a Remy Eiffes, esou heeschen d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer. Iwwer 2.300 Leit hunn op RTL.lu ofgestëmmt an hir Perséinlechkeete vum vergaangene Joer gewielt.

Den Éierentitel "Lëtzebuergerin vum Joer 2019" geet un d'Jenny Warling. Si war mat dëser Begrënnung nominéiert ginn:

"Well d'Jenny als Europameeschter eis Faarwen no baussen op héchstem Niveau vertrueden huet, wéi keen anert 2019. Dës Leeschtung ass et derwärt als Lëtzebuergerin vum Joer ze ginn."

E Portrait vum Jenny Warling Den Éierentitel "Lëtzebuergerin vum Joer 2019" geet un d'Jenny Warling.

Den Éierentitel "Lëtzebuerger vum Joer 2019" ass fir de Remy Eiffes. Hie war nominéiert gi well:



"De Remy Eiffes gouf fir säin Asaz fir seng Matmënsche virgeschloen. Hien huet säin eegent Liewen bei der Explosioun um Waldhaff riskéiert, fir no senge Komeroden ze kucken an éischt Hëllef ze leeschten."

Den Adjudant-Major vun der Lëtzebuerger Arméi freet sech iwwer de Präis, ma wëll d'Auszeechnung dem CGDIS weiderginn, well hien hätt just seng Aarbecht gemaach an d'Leit vun de Rettungsdéngschter wieren déi, deenen ee misst Merci soen, fir hire dagdeegleche Courage an Asaz.

E Portrait vum Remy Eiffes Den Éierentitel "Lëtzebuerger vum Joer 2019" ass fir de Remy Eiffes.

RTL felicitéiert deene 2 ganz häerzlech, gläichzäiteg soe mir och allen Utilisateure Merci, déi entweder e Kandidat proposéiert hunn an/oder duerno fir een ofgestëmmt hunn.

Wat ass den Top 5 2019?



Top 5 vun den Dammen

1 Jenny Warling

2 Sophie Mousel

3 Grande-Duchesse Maria Teresa

4 Ana Pinto

5 Zohra Barthelemy

Top 5 vun den Hären

1 Remy Eiffes

2 Grand-Duc Jean

3 Jean-Claude Juncker

4 Frank Pirrotte

5 Bob Bertemes

Wéi konnt ee matmaachen?

Iwwer 2.300 Leit hu bei der Wiel vun der Lëtzebuergerin an dem Lëtzebuerger vum Joer matgemaach, domat bleift d'Ofstëmmung populär, och wa si net no statistesch-wëssenschaftleche Krittären duerchgefouert gouf an héchstens representativ fir d'Utilisateure vun RTL.lu ass.

Wie krut bis elo den Titel "Lëtzebuergerin" a "Lëtzebuerger vum Joer"?

2018: Gwen Daufeld (Aarbecht mat Demenzkranken) a Jeff Herr (Wonschkutsch)

2017: Martine Kohl (Street Angels) an André Bichel (Polizist)

2016: Nathalie Scheer (ALS-Patientin) a Marcel Steffen (Polizist)

2015: Yasmine Grisius (Polizistin, posthume Präis) a Jean Asselborn (Ausseminister)

2014: Noémie Siebenaller a Camille Arend (zweemol e posthume Präis, well déi 2 Mataarbechter vun "Le soleil dans la main" ware bei engem Fligeraccident an Afrika ëm d'Liewe komm)

2013: Sylvie Conter (Riichterin) a Gaston Vogel (Affekot)

2012: Eliane Leger (Infirmière) a Romain Hilbes (Buschauffer a Liewensretter)

2011: Xavier Bettel (Stater Buergermeeschter)

2010: Andy Schleck (Vëlosfuerer)

2009: Andy Schleck (Vëlosfuerer)

2008: Jean-Claude Juncker (Premier)

Eréischt zanter 2012 ginn d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer an zwou getrennten Ofstëmmunge gesicht. An zanterhier acceptéiere mir och keng Kandidature méi vu Leit, déi de Präis ewell kruten.

