Iwwert eng programmatesch Neiausriichtung vun der Partei, déi duerch d'Coronakris néideg géif ginn, misst emol fir d'éischt intern diskutéiert ginn.

"Verréckte Welt. Am Lëtzebuerger Wort gëtt meng Demissioun gefuerdert, well ech mech un d'Kathoulesch Sozialléier halen. An un de Grondsazprogramm vu menger Partei." Mat deene Wierder reagéiert den CSV President Frenk Engel op déi massiv Kriticken u senger Persoun, no sengem Cavalier seul vun e Freiden.

De Frank Engel hat sech jo op RTL fir eng Verméigenssteier respektiv fir eng Ierfschaftssteier an direkter Linn ausgeschwat. Eppes wat an der Partei net gutt ukoum. Zum engen, well d'CSV sech an hirem Walprogramm vun 2018 kloer géint d'Verméigenssteier fir Privatpersounen an d'Ierfschaftssteier an direkter Linn positionéiert hat, zum aneren awer och, well de Frank Engel, seng Ausso, zu kengem Ament mat der Partei ofgeschwat hat. E Rappel à l'ordre kënnt dofir, ënnert anerem, vun der CSJ. D'Chrëschtlech sozial Jugend huet en internt Schreiwes erausginn, dat RTL awer och virläit.

D'Schreiwes ass un de Parteipresident adresséiert an un d'CSV Deputéiert. Den Nationalcomité vun der CSJ hält dodra fest, datt d'Partei sech an de leschten Deeg dobausse bloussgestallt hätt an hirer Reputatioun geschuet hätt.

Et wéilt een net a Fro stellen, datt een als President vun der gréisster Partei am Land en Debat ka lancéieren, mä et kéint net sinn, datt de Parteipresident vun der CSV, deen am Numm vun der Partei géif schwätzen, dat mécht ouni datt et virdrun eng Consultatioun mat de relevanten internen Parteiorganer gouf. Déi chrëschtlech sozial Jugend ënnersträicht, datt et hei ëm eng kloer, sensibel a wichteg CSV-Positioun geet, déi de President Frank Engel an Eegeregie iwwert de Koup gehäit an nei deklinéiert hätt.

Iwwert eng programmatesch Neiausriichtung vun der Partei, déi duerch d'Coronakris néideg géif ginn, misst emol fir d'éischt intern diskutéiert ginn, éier een an d'Press geet.

Et kéint net sinn, datt de Parteipresident an der Presse eppes géif soen an déi gewielte Vertrieder de Contraire géingen argumentéieren. Dat zerstéiert d'Credibilitéit vun der Partei, schäerft kee Profil a gewënnt keng Wal, esou d'CSJ an hirem interne Schreiwes an deem si och eng besser intern Kommunikatioun an Zesummenaarbecht fuerdert.

Den Nationalcomité vun der Jugendorganisatioun hofft donieft op e Leadership, dee loscht géif maachen zesummen un engem Strang ze zéien.

Op Nofro vun RTL sot den Alex Donnersbach, de President vun der CSJ hie géif dat Schreiwes net an der Ëffentlechkeet kommentéieren, schliisslech géif een doranner eng Parteiintern Diskussioun fuerderen.