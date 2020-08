Ohne Rücksicht auf Verluste ass de Frank Engel mat senger Guerilla-Methodik virgaangen. Woubäi ech hei bewosst net op dem Här Engel seng Propositiounen u sech aginn, dat gouf e Méindeg de Moien am Tëscheruff gemaach, iwwert de Fong vum CSV-Chef sengen Iwwerleeunge muss nämlech iwwerfälleg Debatt gefouert ginn. Et geet mir ëm d'Form.

Déi trist Ambiance bei der CSV gläicht aktuell där op engem Begriefnes. Knapps konnt ee sech - der eegener Partei-Duerstellung no - nees fänken a wärend dem État de crise an duerno an der Chamber mat Iddie punkten, scho schéisst de President alles kuerz a kleng.

Tëscheruff vum Roy Grotz

Den Applaus fir dem Frank Engel seng Iwwerleeunge kënnt natierlech aus dem politeschen Eck, deen éischter manner mat der CSV an der kathoulescher Sozialléier um Hutt huet. Nämlech der LSAP, wou et senger Zäit, éier hie Minister war, e gewëssene Franz Fayot war, deen änlech steierlech Reforme gefuerdert hat oder op d'mannst dës Sujeten aus der Tabu-Zon erauszehuelen.

Dem Frank Engel seng "sortie" huet de Vize-Premier Kersch mat engem "Daum erop" op Facebook kommentéiert- villäicht och mam Gedanken, sech et net mat enger CSV ze verdierwen, et weess ee jo ni, wéi sech 2023 Koalitioune musse fannen.

Applaus kënnt och vum Staatsrotmember Alex Bodry, deen an engem Tweet vun engem Summertheater schwätzt. Bon, Summer stëmmt an d'Theaterstéck kéint op d'mannst fir de Frank Engel een Drama ginn.

Den Desaveu, datt nom RTL-Interview um Freideg nëmme Stonnen drop an no enger Krise-Reunioun vun der Fraktioun een extrem kuerze Communiqué erauskënnt, wou dem Parteichef widdersprach an op de Walprogramm 2018 verwise gëtt, léisst déif blécken, wéi impressionnant grouss de Gruef tëscht dem Ego-Partei-Manager, eleng un der Spëtzt vun der Partei, an der Fraktioun ginn ass.

Et weist awer och, datt d'Partei ausser de Renvoi op en ale Walprogramm programmatesch näischt Neits z'offréieren huet. Op d'mannst seet se et net.

Politesch Meenunge medial ze verbreeden, ouni se virdrun a Parteigremien ofseenen ze loossen, ass eng Method déi dem CSV-Leader d'Genéck kéint briechen, mee d'Method ass iwwerlieft oder op d'mannst dem aktuelle Parteichef eng Nummer ze grouss.

U sech benotzt de Frank Engel awer de bewossten Tabubroch, fir sech politesch iwwer Waasser ze halen, a sech vu Leit wéi Martine Hansen a Claude Wiseler am Stil of ze grenzen. Vill lokal CSV-Politiker sinn zum Beispill der Meenung, datt si méi leeschten, wéi hire President, dee sech éischter duerch cavaliers seuls affichéiert, amplaz reell d'Partei z'organiséieren an dirigéiert ze kréien, wat jo seng Charge wär.

Och d'CSJ stäipt dem Parteichef de Réck net a seet, datt d'Credibilitéit verspillt gi wier an datt den Ex-EU-Deputéierte mat senger Meenung sensibel CSV-Positioune géif iwwert de Koup geheien.

Wéi och ëmmer: d'CSV steet alt nees virun enger selwer inzeenéierter interner Debatt, déi ouni Nout a matten am August lancéiert gouf. D'Schierbele mussen no dësem Coup alt nees zesummegekiert ginn. Den Outlaw-Stil vum Frank Engel mat deem vun engem Jesse James oder Robin Hood ze vergläiche geet net duer. Den Desaveu deet wéi. D'elementar Spillreegele vun der interner Kommunikatioun goufe wëssentlech vum President mëssuecht, deen u sech sollt als Rassembleur do stoen.

Un der Basis, fir sech e Bild vun all Deem ze maachen an déi richteg personell Decisiounen ze huelen, woubäi et dem Frank Engel a sengem Virstouss dach sécher ëm d'Wuel an d'Bild vun der Partei gaangen ass?!

Ech fäerten awer deem ass net sou, an et sollt villméi ëm d'eegen Duerstellung goen, ouni och nëmmen ee Gremium mat an ze bannen. Deen Duell mat de Gewielte geet no hanne lass...