2020 gouf d'Summerschool an d'Liewe geruff, fir de Schüler d'Méiglechkeet ze ginn, déi pandemiebedéngte Réckstänn an der Schoul opzeschaffen.

Mathé amplaz vu Plage, Franséisch amplaz vu Schwämm, genau dofir hu sech zu Lëtzebuerg eng 7.300 Schüler méi oder manner fräiwëlleg entscheet, si waren Deel vun der Summerschool. D'Zil war et, Corona-Léierréckstänn opzeschaffen. Dat vum Fondamental bis eriwwer an de Secondaire. Bis de leschte Freideg goufen ofhängeg vum Cycle eng oder zwou Woche laang Problemer opgeschafft. Den Tim Morizet an d'Monica Camposeo ware sech dat Ganzt emol méi genau op Téiteng ukucken.

Bilan Summerschool / Reportage Dany Rasqué

"Ech ginn am Fong ganz gutt eens. Ech wollt just nach eng Kéier alles widderhuelen, fir datt ech de 15. September gutt duerchstarte kann." "Well ech am franséischen net esou gutt sinn, sot ech mengen Elteren, ech wéilt hei sinn, fir e bësse méi ze léieren." "Meng Mamm huet mech gezwongen. Ech hätt am Fong léiwer an der Vakanz geschlof." "Am Ufank wollt ech net kommen. Meng Mamm huet mech gezwongen, fir datt ech besser an der Schoul ginn." "Et ass gutt, well ech léiere kann, mä och e bëssen traureg, well ech net doheem spille kann."

De Feedback bei de Kanner ass gréisstendeels positiv. Villen hëlleft déi zousätzlech Preparatioun, nees direkt a méi konzentréiert an de Schoulprogramm eranzekommen.

Ma et geet drëms, eng gesond Mëschung ze fannen. Där Meenung ass een och beim Léierpersonal.

„Datt dat verdeelt ass. Ouns, datt et de Kanner wierklech ze vill gëtt. Vakanz ass Vakanz. Do soll nach ëmmer de Fokus drop stoen ouni, datt d'Kand elo d'Schoul iwwert déi 2 Méint komplett vergësst," seet de Jeff Kirsch, Schoulmeeschter vun engem Cycle 4.

Dacks wéilten d'Elteren och doheem d'Initiativ ergräifen, ouni awer direkt ze wësse wéi.

„D'Summerschool kënnt ganz positiv un. D'Eltere wëssen dacks net, wéi an zwee Méint Vakanz mat engem Kand schaffen. Hei wëssen se, datt e Programm erstallt ass an datt dat och Saachen aus dem vergaangene Schouljoer sinn, déi dann nach eng Kéier opgeschafft ginn.“

Opgeschafft gëtt am Cycle 2 an 3 am Fondamental mat 8 Kanner pro Klass, am Cycle 4 mat 12 pro Klass. D'Nohëllefcoursen hei fokusséiere sech op Mathé a Sproochen. Och eng flott Praxis fir Uni-Studenten, déi sech fir den Job intresséieren, vun den 337 Volontairë sinn 199 temporär Remplaçanten, dorënner och vill Studenten. Ënnert d'hinnen d'Mara de Gregori, wat Geschicht studéiert:

„D'Summerschool ass just 2 Wochen. Et muss een net richteg Cours halen. Et ass Cours d'Appui, d'Kanner hunn alles scho gesinn. Et ass eng flott Méiglechkeet, am Summer nach eng Kéier e bëssen eppes ze schaffen a mat de Kanner iwwert de Programm ze kucken.“

D'Summerschool ass e Programm, deen d'lescht Joer an d'Liewe geruff gouf, fir d'Réckstänn, déi tëscht Mäerz a Mee duerch d'Fermeture vun de Schoulen an Homeschooling entstane sinn, nees opzehuelen. Ee Joer méi spéit ass de Succès nach méi grouss, wéi d'Coordinatrice vum Educatiounsministère Francine Vanolst matdeelt:

„Fir eis ass et wichteg, datt een d'Summerschool als een Deel vun deem ganzen Dispositif gesäit. Mir soen och, datt eng Woch Summerschool net alles mécht oder all Problem léist. Mir bidden awer och iwwert d'Joer ganz vill aner Saachen un.“

Dorënner Nohëllef, de pedagogeschen Appui an eng nei Verstäerkung beim Personal. D'Summerschool soll dann och iwwer 2021 eraus déi nächst Jore weider ugebuede ginn.