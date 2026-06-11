Vum 11. Juni bis den 19. Juli kämpfen an den USA, Mexiko a Kanada fir d'éischte Kéier 48 Nationalekippen ëm de WM-Titel – esou vill wéi nach ni virdrun. Stounge soss wärend der WM 64 Matcher um Programm ginn dës Kéier 104 Partien an 39 Deeg gespillt, dat verdeelt op 16 Stadien an dräi Länner.
Véier Länner si fir d'éischte Kéier mat dobäi: Jordanien, Cap Vert, Usbekistan a Curaçao – mat ronn 156.000 Awunner dee klengste Participant an der WM-Geschicht.
Op RTL.lu hale mir Iech bis den 19. Juli iwwer d'Futtball-WM um Lafenden. An eisem speziellen Dossier fannt Dir e Liveticker, Noriichten, den Iwwerbléck vun den Ekippen, de Programm, d'Resultater a Statistiken.
Anstatt aacht Gruppe ginn et elo 12 Gruppe mat jeeweils véier Ekippen. Aus all Grupp qualifizéiere sech déi zwou bescht Ekippen direkt fir d'K.o.-Ronn. Dobäi kommen déi aacht bescht Gruppendrëtt aus allen 12 Gruppen.
Wéi kënnt een als Gruppendrëtte weider?
Am Artikel 13 vun de FIFA-Statutte steet wéi sech d'Topp8 vun de beschte Gruppendrëtt zesummesetzt. Krittär Nummer eent sinn déi an der Gruppephas gesammelt Punkten. Krittär Nummer zwee ass d'Goldifferenz an de Gruppematcher, duerno gëtt d'Unzuel u markéierte Goler gekuckt.
Wann no dësen dräi Krittären Ekippen nach ëmmer gläich op sinn, decidéiert de Fairplay-Ranking, duerno d'Placéierung an der Weltranglëscht.
Wien den Titel wëll, muss siwe Victoirë bannent 39 Deeg feieren.
Nei bei dëser WM: D'1/16-Finallen als zousätzlech K.o.-Ronn virun den 1/8-Finallen.
A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien (D'Gruppevirschau fannt Dir hei)
B: Kanada, Schwäiz, Katar, Bosnien-Herzegowina
C: Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti
D: USA, Paraguay, Australien, Tierkei
E: Däitschland, Côte d'Ivoire, Ecuador, Curaçao
F: Holland, Japan, Schweden, Tunesien
G: Belsch, Ägypten, Iran, Neiséiland
H: Spuenien, Uruguay, Saudi-Arabien, Cap Vert
I: Frankräich, Norwegen, Senegal, Irak
J: Argentinien, Éisträich, Algerien, Jordanien
K: Portugal, Kolumbien, Uzebikstan, DR Kongo
L: England, Kroatien, Ghana, Panama