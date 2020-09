Den Out fir de griichesche Jughurt huet d'Diskussioun iwwert eis Industriepolitik relancéiert. De Kloertext den Owend no 20 Auer op der Tëlee.

Wéi vill Schued bréngt de Réckzuch vu Fage dem Site Lëtzebuerg laangfristeg? Wou sinn d'Prioritéiten, politesch an tëscht Ekonomie an Ekologie? Zitt d'Regierung do wierklech un engem Strack? Wéi schwéier ass et, sech och Moyenen ze ginn, fir déi gréng Ziler ze erreechen, zum Beispill och an der Energiepolitik?

Op enger Pressekonferenz huet de Mouvement écologique en Donneschdeg de Moie schonn déi vereenzelten Ëmwelt-Gesetzgebung hei am Land kritiséiert. Ouni kuerzfristeg Reform wieren weider Echecke virprogramméiert. Viru méi wéi 15 Joer schonn hätt de Mouveco e Konzept fir e sougenannten Nohaltegkeetscheck an d'Spill bruecht, deen elo rezent bei eis op der Antenn vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an Aussiicht gestallt gouf. Och wier Fage e Symbol fir vill méi déifgräifend Problemer vun der aktueller Politik. Floskele wéi "grénge Wuesstem" a "Rifkin-Prozess" missten endlech vun der Regierung konkret mat Liewe gefëllt ginn, sou d'Presidentin Blanche Weber

De Mouvement écologique bleift derbäi: Et muss eng reell a fundéiert Debatt iwwert déi zukünfteg Wirtschaftsentwécklung vum Land an a mat der Gesellschaft gefouert ginn. D'Lëtzebuerger Wuesstemsspiral géif nämlech un hir Grenze stoussen.

Et diskutéiere mat:



Franz Fayot

Wirtschaftsminister

Claude Turmes

Energieminister

René Winkin

Direkter vun der Fedil

Blanche Weber

Presidentin vum Mouvement Écologique

Paul Galles

Neien Interim-Generalsekretär vun der CSV

