Den Haff huet e Mëttwoch de Moien nei Fotoe vum Prënz Charles verëffentlecht.

Dräi Deeg no der Gebuert, hat de klenge Prënz, wéi bal all neigebuere Puppelchen, säin éischte Fotoshooting am Spidol, der Maternité Grande-Duchesse Charlotte. Den intime Moment huet den Haff mam Public gedeelt.

© CélineMaia-StudioByC © CélineMaia-StudioByC © CélineMaia-StudioByC

E Mëttwoch de Mëtteg dierf de "Charel" och mat sengen Elteren Heem. RTL ass mat der Kamera beim éischten Optrëtt dobäi.