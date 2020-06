Ob an de soziale Medien oder dobaussen op der Strooss: vill Corona-Kritiker bréngen hir Onzefriddenheet ëffentlech zum Ausdrock.

"Corona ass eng chinesesch Biowaff", "5G ass Schold un der Pandemie" oder "de Bill Gates wëll eis all chippen a kontrolléieren"... Nëmmen e puer vun deene Verschwörungstheorien, déi online am Moment esou zirkuléieren.

Et muss ee sech an dëse Wochen net laang op de sozialen Netzwierker ophalen, fir iergendwann iwwert Videoen oder Texter ze trëllen, an deenen eng aner Corona-Geschicht erzielt gëtt, wéi déi op de grousse Pressekonferenzen oder an den Noriichten. Et muss een net dacks klicken, fir mat méi oder manner abstruse Behaaptunge konfrontéiert ze ginn.

Esou Tendenze ginn et natierlech och zu Lëtzebuerg. Op Flyere gëtt vun "ënnerdréckte Gesellschaften" an "totalitäre Systemer" zu Lëtzebuerg geschwat. Op Facebook-Säite vu klengste Gruppéierungen an Initiativen oder vu Privatleit gëtt sech iwwert déi "sch... Panikmache" opgereegt. Et ginn Informatioune gedeelt, déi scho längst vu Facebook als Fake News gespaart goufen, "besuergte Bierger" streiden iwwert déi richteg Covid-19-Therapie.

E puer Corona-Skeptiker verstoppe sech awer net nëmmen hannert hirem Ecran. Si treffe sech, fir hir Onzefriddenheet och ëffentlech zum Ausdrock ze bréngen.

Si spadséieren duerch d'Stad, demonstrativ ouni Masken, oder "Maulkuerf", wéi si soen, an ouni Mindestofstand. Et gouf scho 4 där Spadséiergäng, bei deem leschte waren eng 20 Leit mat dobäi. Si bezeechne sech als "Grupp, déi Bescheed wëssen", a beruffe sech op Medezinner an Etüden, déi beleeën, "dass Corona net vill méi schlëmm wéi eng Gripp ass".

De Reproche "Rietspopuliste" loosse si net gëllen. Si kéime vun alle Borden, wéi si betounen. Dat eenzegt, wat si zesummenhält: d'Oppositioun géint d'Corona-Mesuren. D'Discoursë sinn eng explosiv Mëschung aus berechtegte Froen a Kriticken op der enger Säit an dubiéisen "alternative Fakten" op der anerer Säit. Iwwert allem schwieft e scho bal fundamentalistescht Mësstraue vis-à-vis vun der Regierung, beispillsweis wann et ëm d'Reizthema Zwangshospitalisatioune geet.

Am Top Thema Magazin loosse mir d'Protagoniste vun dëser Beweegung zu Lëtzebuerg zu Wuert kommen an analyséieren, zesumme mat engem Sproochewëssenschaftler, engem Psycholog an enger Politikwëssenschaftlerin dëse Phänomen vu Corona-Skepsis a Verschwörungstheorien.

