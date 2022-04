Zerfall, verblatzt, et rabbelt oder funktionéiert ganz einfach net méi wéi et soll. Genee dat ass de Charme vun Allem, wat al ass.

Mat e bëssen Interessi a Passioun kënnen séier flott Sammlungen entstoen. Esou och d’ privat Archive vum Anicet Schmit!

Serie Patrimoine - Deel 4 - Reportage Danielle Goergen

Mir sinn an eiser Serie ronderëm de Patrimoine. De Geschichtsfrënn sammelt doheem alles, wat mat Lëtzebuerg ze dinn huet. Vu Bicher an Dokumenter eriwwer bis kuriéis Spillercher.

Esou munch een geet eleng beim Geklimpers schonn d’Häerz op. Al, kuriéis Stécker, Spiller an Apparater vun deemools. Eng kleng Fënster, déi eis en Abléck an d’Liewe vu fréier erlaabt. Den Anicet Schmit sammelt schonns éiweg alles, dat wat mat Lëtzebuerg ze dinn huet. Wou fänkt een do un? Mir huet besonnesch d’Fixfeierkëscht mat engem klenge Réng gefall. Uewen drop eng Zort Zaang. E Lëtzebuerger Patent kréie mir gesot.

Dat meescht huet den Anicet aus anere privat Archiven. D’Communautéit tauscht dacks Dokumenter aus. Doheem gëtt alles propper archivéiert an um Computer agedroen. Mir bliedere weider duerch Zeitunge vun 1925, d'Revue an och de Feierkrop. Al Kaartematerial vun der Eisebunn a Pläng vun de Stater Rotonden. Alles Saachen, fir déi et keng richteg Plaz gëtt.

Een Dag geet mat Sécherheet net duer, fir dem Anicet Schmit säi ganzt Archiv ze duerchwullen. All Medail, Konschtwierk a mechaneschen Apparat hei hätt eng Plaz am Musée verdéngt, iergendwou, wou d'Leit et gesinn. Esou en alen Tanz-Automat stéing jo gutt nees an engem Café oder net?

Episode vun der Serie Patrimoine am Iwwerbléck

