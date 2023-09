Mir hunn an de leschte Wochen all Méindeg a Mëttwoch eng Pasta mat eise Politiker a Politikerinne gekacht.

An engem labbere Gespréich, besonnesch awer wann een zesumme kacht, léiert een d'Mënschen dacks vun enger anerer Säit kennen. Do ginn dann och Froe beäntwert, déi net just de politeschen Alldag betreffen...

Hangover-Plat mam Sven Clement

Den nationale Spëtzekandidat bei de Piraten huet mat eis seng Versioun vun Tagliatelle mat Ramzooss gekacht. De jonke Papp huet eis do och verroden, dass d'Funktioun als Deputéierten nawell eng grouss Verännerung matsechbruecht huet.

Originalversioun Carbonara mam Fred Keup

Den ADR-Parteipresident huet doheem eng italieenesch ugehauchte Familljekichen. A sengem Frigo dierf Geméis, eng Fläsch wäisse Wäin an eng Béchs Béier net feelen.

Pâtes au pistou mam David Wagner

Vu senger Mamm huet de Spëtzekandidat vun Déi Lénk am Zentrum dëse Plat geléiert an dee gëtt och ëmmer nees gär gekacht. Iwwert dem Kachen huet hien eis erzielt, wéi eng Bicher seng Favoritte sinn.

Eng Bolo mam Luc Frieden

Den CSV-Spëtzekandidat war e puer Joer raus an der Politik, ma wëll seng Partei lo nees an d'Regierung zeréckbréngen. Mat him hu mir Spaghetti Bolognese gekacht an driwwer geschwat, wat sech fir hien an der Politik an de leschte Jore verännert huet.

Kniddelen a Koalitioun mat der Sam Tanson

E bëssche Privates awer och iwwer Politik, zum Beispill wat géif geschéien, wa si Premier géif ginn, ass wärend dem Kache geschwat ginn. Et gouf zwar keng Nuddelen, ma dofir gréng Kniddelen.

Sobas-Nuddele mam Yuriko Backes

Si ass Finanziministesch (DP) a Mamm vun zwee Kanner an hëlt eis mat an hir Heemecht Japan. Mat der DP-Politikerin hu mir Sobas-Nuddele gekacht, e Plat, mat deem si grouss ginn ass.

Penne Carbonara Courgette mat der Paulette Lenert

D'Covid-19-Pandemie huet net just eist Liewe changéiert, ma och dat vun der LSAP-Politikerin. D'Gesondheetsministesch gouf duerch d'Pandemie national immens bekannt. Och wa si lo manner Zäit huet, kacht si nach ëmmer immens gär.

