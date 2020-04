An eiser Serie iwwer Perséinlechkeeten aus dem Lëtzebuerger Sport a wéi si mam Coronavirus ëmginn, loosse mer eng Basketspillerin zu Wuert kommen.

Nodeems d’Anne Simon d’lescht Saison mam Grengewald Champion gouf, ass déi 20 Joer aal Basketspillerin an Amerika op de College gaangen. D’Anne Simon huet déi leschte Méint op der University of Maine studéiert a Basket gespillt. An dat mat vill Succès. Trotzdeem ass d’Saison mat enger Enttäuschung op en Enn gaangen.

D’Anne Simon huet an enger hirer éischter Saison an Amerika méi ewéi iwwerzeegt. D’Nationalspillerin ass Ufank Mäerz zum Rookie of the year vun der America East Conference gewielt ginn. Och mat hire knapp 13 Punkten an der Moyenne sinn d’Black Bears an hirer Conference wäit komm. Bis d'Corona-Kris och hirer Saison op e Coup een Enn gesat huet.

"Um Ufank huet keen dat Thema seriö geholl. Mir hunn all geduecht, dat ass e klenge Virus, dee gläich erëm fort ass. Et war kee grousst Thema, bis mer ënnerwee waren, fir eis Finall ze spillen an der Géigend vun New York."

No 8 Stonnen am Bus krut d'Ekipp d’Nouvelle, dass net nëmmen hire Match, mee och d’Saison ganz ofgesot goufen. E Schock och fir d’Anne Simon.

"Et war geplangt, den 1.Abrëll erëm mam Training unzefänken. D'Coursë waren awer mëttlerweil all iwwer Internet, dofir hunn déi international Spillerinnen eis Trainerin gefrot, fir kënnen heemzefueren."

Och wann et net esou einfach war, fir e Fluch ze fannen, ass d’Anne Simon zanter 2 Wochen erëm doheem bei hirer Famill. Eréischt elo huet d’Studentin d’Ausmooss vun der Kris richteg begraff, well schonn no e puer Deeg heiheem huet d’Anne Simon festgestallt, dass "Lëtzebuerger dat méi eescht huelen ewéi d'Amerikaner. An dat muss och esou sinn. Et muss all Mënsch déi selwecht Reegelen anhalen, fir de Problem ze léisen."

D’Anne Simon hofft, am Summer erëm mat der Nationalekipp Basket spillen ze kennen. Bis dohinner bleift d’Basketspillerin ewéi all Mënsch wuel oder iwwel doheem.

D'Serie "Sportler a Corona-Zäiten am Replay" am Replay

Sportler a Corona-Zäiten (1): De Kamil Rychlicki iwwer seng aktuell Situatioun an Italien

Serie Sportler a Corona-Zäiten (2): Dan Lorang: Nieft de Sportler hunn d'Traineren et och net einfach

Serie Sportler a Corona-Zäiten (3): Raphael Stacchiotti: Training a Quarantän

Serie Sportler a Corona-Zäiten (4) : Vera Hoffmann a Charel Grethen: Trainingslager oofgebrach

Serie Sportler a Corona-Zäiten (5): Nadia Mossong: Mam Coronavirus och d'Enn vun der Profi-Karriär?

Serie Sportler a Corona-Zäiten (6): De Ken Diederich betreit seng Schüler elo iwwer Internet

Serie Sportler a Corona-Zäiten (7): De Julien Henx schafft weider u sengem groussen Zil

Serie Sportler a Corona-Zäiten (8): De Laurent Jans iwwer d'Situatioun beim Bundesliga-Veräin

Serie Sportler a Corona-Zäiten (9): Fir d'Christine Majerus muss de Sport elo Niewesaach sinn