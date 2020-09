Den 10. Mee dëst Joer ass de Prënz Charles an der Stater Maternité Grande-Duchesse Charlotte op d'Welt komm. Elo, 4 Méint méi spéit, war d'Kanddaf.

D'Zeremonie war an der Clierfer Benediktiner-Abtei "Saint Maurice". Fir 14.30 Auer gouf d'Famill vum Kardinol Jean-Claude Hollerich an dem Révérend Père Dom Michel Jorrot virun der Abteikierch empfaangen. D'Daf-Zeremonie huet um 15 Auer ugefaangen.

D'Mass gouf zelebréiert vum Kardinol Jean-Claude Hollerich, assistéiert vum Weibëschof Leo Wagener, dem fréieren Äerzbëschof Fernand Frank an dem Revérend Père Dom Michel Jorrot.

D'Invitéen

Vun der groussherzoglecher Famill waren, nieft den Elteren an der groussherzoglecher Koppel, de Prënz Félix a seng Fra d'Prinzessin Claire an hir 2 Kanner present, wéi och de Prënz Louis an de Prënz Sébastien.

Ageluede waren awer och vun der Ierfgroussherzogin hirer Säit:

de Comte an d'Comtesse Jehan de Lannoy zesumme mat hire Kanner

de Comte an d'Comtesse Christian de Lannoy mat de Kanner

d'Madamm John Hamilton (gebierteg Comtesse Nathalie de Lannoy)

d'Comtesse Gaëlle de Lannoy

de Comte an d'Comtesse Amaury de Lannoy

de Comte an d'Comtesse Olivier de Lannoy mat hire Kanner

den Här an d'Madamm Jean-Charles de le Court – Comtesse Isabelle de Lannoy an hir Kanner

Pätter a Giedel

D'Comtesse Gaëlle de Lannoy, Schwëster vun der Ierfgroussherzogin Stéphanie de Lannoy, ass d'Dafgiedel vum Prënz Charles.

Pätter ass de Prënz Louis, de Brudder vum Ierfgroussherzog Guillaume.



Dee klenge Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume steet op zweeter Plaz an der Trounfolleg hannert dem Ierfgroussherzog Guillaume. Fir säi groussen Dag wäert hien den original spëtzen Daf-Rack vun der Famill de Nassau unhunn, dee Rack, an deem schonn de Grand-Duc, d'Prinzessin Marie-Astrid, de Prënz Jean an de Prënz Guillaume gedeeft goufen.

D'Dafkäerz vum Prënz Charles gouf iwwregens vun der "Käerzefabrick" zu Heischent gemaach.

Dem Charel seng Elteren, den Ierfgroussherzog an d'Stéphanie de Lannoy sinn zanter dem 20. Oktober 2012 bestuet. Am September 2018 war d'Koppel op London geplënnert, wou de Prënz Guillaume um Royal College of Defence studéiert huet. An där Zäit huet d'Ierfgroussherzogin hir konschtgeschichtlech Etüden um renomméierte Sotheby's Institute verdéift.

Zejoert ass d'Koppel nees op Lëtzebuerg zeréckkomm a wunnt zanterhier op Schlass Fëschbech. Kuerz drop, ugangs Dezember 2019, ass d’Schwangerschaft vun der Ierfgroussherzogin offiziell matgedeelt ginn.