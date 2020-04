An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäite kucke mir déi Kéier op e Sportler aus Dänemark, deen awer zu Lëtzebuerg wunnt.

E Sonndeg sollt eigentlech de Vëlosklassiker Léck-Baaschtnech-Léck gefuer ginn. Wéinst der Corona-Kris ass d'Doyenne awer ofgesot ginn. An de Jakob Fuglsang ka seng Victoire vum leschte Joer net widderhuelen. Den Dän wunnt eigentlech zanter längerer Zäit zu Monte-Carlo, mä ass de Moment awer zu Lëtzebuerg.

No enger impressionnanter Saison 2019 hat och dëst Joer mat 2 Etappesuccèsen an der Victoire am General bei der Ruta De Sol gutt fir de Jakob Fuglsang ugefaangen. Mä zanter Enn Februar ass de 35 Joer alen Dän keng Course méi gefuer. De Jakob Fuglsang, dee mat enger Lëtzebuergerin bestuet ass, war mat der Zäit zu Monaco sou a sengem Training ageschränkt, dass hien een Dag virum Lockdown a Frankräich op Lëtzebuerg komm ass.

"Meng Fra, mäi Meedchen, meng Schwéiermamm an ech si mam Auto op Lëtzebuerg komm. Hei huet d'Jamie e Gaart, fir ze spillen. Hat kann dobausse Vëlofueren. An och ech muss net mäi ganzen Training um Hometrainer maaachen."

Am Moment steet just lockeren Training um Programm. Den Dän huet sech eng Beenpress bestallt, déi hien am Garage opgeriicht huet. De Jakob Fuglsang genéisst wuel Zäit mat der Famill, mä freet sech och, wéi et dëst Joer ofgesi vum Tour weidergeet.

"Dat schlëmmst ass d'Ongewëssheet. Net ze wëssen, wéini Courssen ufänken, wéini ech muss prett sinn an dann och nach déi richteg Decisiounen ze treffen."

Positiv ass, dass de Jakob Fuglsang nach bis Enn 2021 bei Astana e Kontrakt huet. Trotzdeem muss och de Kapitän vun der Ekipp am Moment an de saueren Apel bäissen.

"Mir kréie bei Astana 30 Prozent manner Pai. Dat lo mol fir 3 Méint an da kucke mer, wéi et weidergeet. Ech hoffen awer, dass eis Sponsoren d'Kris iwwerliewen an de Vëlossport nach weider ënnerstëtzen."

Mä och fir de Jakob Fuglsang ginn et méi wichteg Saachen ewéi de Sport. Nämlech seng Gesondheet a seng Famill. Dofir respektéiert hien d'Recommandatioune vun der Lëtzebuerger Regierung.

"Halt Iech un d'Reegelen. Et geet drëms, dass mer sou séier ewéi méiglech erëm an d'Normalitéit zeréck kënnen. Bleift doheem. Bleift gesond. An ech hoffen, mir treffen eis iergendwann op der Strooss erëm."

