An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäite kucke mir, wéi den Alex Kirsch sech fit hält.

Den Alex Kirsch huet zanter Paris-Nice, wéi sou vill aner professionell Coureuren, eng Paus, eng ongewinnte Situatioun fir de Klassiker-Spezialist vun Trek-Segafredo, deen awer zu dësem Moment dovu profitéiert, méi doheem ze sinn.

Am Moment maache sech d'Leit am allgemenge Gedanken, wéi et no der sanitärer an ekonomescher Kris weidergeet. An der Ekipp vum Alex Kirsch probéiert een, vill mat de Sportler a Kontakt ze sinn, fir se sou gutt wéi méiglech ze ënnerstëtzen.

Den Training leeft am Moment e bësse méi roueg a manner intensiv mam Wëssen, datt et Enn der Saison bis an den Hierscht eran e bemol ganz vill Coursse kéinte ginn. Bis de Peloton nees emol op de Stroosse rullt, dauert et nach eng Zäit. Zäit, an där den Alex Kirsch probéiert, d'Batterien nach emol richteg ze lueden, fir dann nees a sengem Beruff wichteg Aufgaben kënnen ze erfëllen.

D'Serie "Sportler a Corona-Zäiten am Replay" am Replay

