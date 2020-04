An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäite kucke mir, wéi den Eric Glod sech fit hält.

Nodeems den Eric Glod säi Bachelor-Studium zu Wien ofgeschloss huet, ass den Dëschtennis-Profi a Schweden geplënnert an trainéiert do zanter e puer Méint an engem bekannten Trainingszenter. An Zäite vun der Corona-Kris ass dat sportlech gesinn en Avantage. Am skandinavesche Kinnekräich gëtt et aktuell kee Confinement an den Eric Gold kann aneschters ewéi vill vu senge Konkurrenten all Dag trainéieren.

Eslöf ass eng Stad am Süde vu Schweden, ronn 40 Kilometer mam Auto vu Malmö an huet 20.000 Awunner. D'Liewe schéngt hei och wärend der sanitärer Kris vergläichsweis normal weiderzegoen.

Déi schwedesch Regierung setzt éischter op gesonde Mënscheverstand ewéi op Restriktiounen. Dofir gesäit et am Stadzentrum vun Eslöv dann och ganz anescht aus ewéi deen zu Lëtzebuerg.

"Am Stadkär vun Eslöf ass nach alles op, zum Beispill d'Caféen an d'Restauranten. D'Leit sinn op der Strooss. Et geet einfach riicht virun hei."

An den Trainingshale ginn et wuel kleng Restriktiounen, et dierfen nëmmen 2 Koppele gläichzäiteg matenee spillen, mä den Eric Gold kann ouni Problem 1 Mol den Dag un den Dësch.

"Domadder ënnerscheeden ech mech vun 90 Prozent vun den aner Dëschtennis-Profien an Europa, déi net dierfen trainéieren. Schweden ass eent vun deenen eenzege Länner, dat net am totale Lockdown ass. Dat ass gutt fir mech, mä ob et richteg ass, fir de Virus ze bekämpfen, weess ech net."

Angscht huet den Eric Glod awer net, dat well de 26 Joer alen Athlet och déi néideg Hygiène praktizéiert. Als Sportzaldot ass den Eric Glod och finanziell ofgeséchert, trotzdeem ass sech d'Lëtzebuerger Nummer 1 sécher, dass d'Kris Repercussiounen op de Proficircuit a virun allem op Dëschtennisveräiner wäert hunn. Mä net nëmmen.

"Déi bedenken, déi ech fir d'Sportswelt hunn, hunn ech och fir déi ganz Welt. Déi ekonomesch Situatioun a ville Länner ass desolat an ech froe mech, ob mir erëm eng Kéier an eis Normalitéit kënne fannen."

Den Eric Glod huet Enn Mäerz bei de Spanish Open säi leschten offizielle Match gespillt. Wéini et weidergeet, ass nach net gewosst. Mee d'Nummer 210 op der Welt verléiert säin Zil net aus den Aen. An dat sinn d'Olympesch Spiller 2021.

