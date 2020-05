An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäite kucke mir déi Kéier op e Lëtzebuerger Extremsportler.

Iwwer 1.000 Kilometer mam Vëlo mat 16.000 Héichtemeter. Dat ass de Menü, wann een als Ultravëlossportler wëll Weltmeeschter ginn. D’lescht Joer huet de Ralph Diseviscourt dës Stréck am séiersten hannerun sech bruecht, fir sech dëse Prestige-Titel ze sécheren. Dëst Joer gëtt wéinst dem Coronavirus kee WM-Titel verdeelt an och soss sinn, wéi an anere Sportaarten och, all Courssen den Ament ofgesot.

Dem Ralph Diseviscourt säin Alldag als Sportler besteet den Ament nëmmen aus Training. Och den Ultrasport gouf vun der Corona-Pandemie getraff. An dës Period sollt och dem Dizzy säi grousst Zil vun dësem Joer falen, wat och gläichzäiteg säin Highlight vu senger Karriär hätt solle sinn.

"Ech sollt nämlech den 23. Juni op Nationalfeierdag un den Depart goe vum Trans-Siberian-Extreme. Dat ass, wann een esou wëll, déi längsten Etappecourse vun der Welt. Eng Course iwwer 9.100 Kilometer, opgedeelt op 15 Etappen. Eppes méi wéi 600 Kilometer an der Moyenne pro Etapp an déi längsten Etapp huet 1.300 Kilometer." sot de Ralph Diseviscourt.

Enttäuscht ass den Dizzy schonn, dass dës Course ofgesot gouf, mä et ass verständlech. Den Ament géifen et aner Prioritéite ginn, mä positiv wier, dass hie weiderhin trainéiere kéint. 800-900 Kilometer d’Woch stinn den Ament um Dagesmenü. E positiven Impakt huet déi Kris awer och an dat huet mat sengem WM-Titel ze dinn, deen den Extremsportler beim Glocknerman an Éisträich gewonnen huet.

"Dësen Titel kann ech fir e weidert Joer behalen, doduerch, dass déi Course ofgesot an op 2021 verluecht gouf. Dat ass fir mech perséinlech e positiven Effekt vun der ganzer Kris."

Zanter 20 Joer schafft de Ralph Diseviscourt als Bankemployé. Den Ament deels vun doheem, deels um Büro. Fir op d‘Aarbechtsplaz gëtt de Vëlo geholl an als zousätzlechen Training genotzt. An Zäite vu Covid-19 fält déi deeglech Routine awer ewech an doduerch ass et net einfach, fir den Trainingsrhythmus bäizebehalen.

"Et ass méi schwéier, fir sech moies ze beweegen an aus dem Bett ze kommen, fir säin Training ze maachen, well een de Wee mam Vëlo net op d’Aarbecht mécht. De Moment, wou ech heiheem sinn, da probéieren ech, moies meng Ronn, mä déi Motivatioun, wann e weess, et muss een elo op de Büro a wann een dat da ka mam Vëlo maachen. Deen Drock ass net méi do an da fält och emol déi eng oder aner Trainingssortie aus."

Och d'Dizzy-Challenge, déi éischt Ultra-Course hei am Land mat 500 Kilometer duerch d'Ländchen mat 9.000 Héichtemeter sollt am Juni gestart ginn. Déi gëtt awer elo am September organiséiert.

D'Serie "Sportler a Corona-Zäiten am Replay" am Replay

Serie Sportler a Corona-Zäiten (29): Michel Erpelding huet grouss Ambitioune fir d'Zäit no der Kris

Serie Sportler a Corona-Zäiten (28): Eva Daniëls: Triathletin hofft, dëst Joer nach e puer Coursse kënnen ze maachen

Serie Sportler a Corona-Zäiten (27): Den Dylan Pereira feiert eng virtuell Victoire

Serie Sportler a Corona-Zäiten (26): De Jakob Fuglsang verbréngt seng Zäit den Ament zu Lëtzebuerg

Serie Sportler a Corona-Zäiten (25): Leandro Barreiro: Training "à huis clos" an der Bundesliga

Serie Sportler a Corona-Zäiten (24): Bob Jungels hält sech mat speziellen Übungen a Vëlofuere fit

Serie Sportler a Corona-Zäiten (23): Bob Bertemes: wéi trainéiert en Elittesportler a Quarantän?

Serie Sportler a Corona-Zäiten (22): Kee Lockdown a Schweden, dofir kann den Eric Glod weider trainéieren

Serie Sportler a Corona-Zäiten (21): Alex Kirsch profitéiert den Ament, doheem ze sinn

Serie Sportler a Corona-Zäiten (20): Den Triathlet Bob Haller wot en Neiufank

Serie Sportler a Corona-Zäiten (19): D'Sarah de Nutte trainéiert lo Servicer um Späicher

Serie Sportler a Corona-Zäiten (18): D'Lis Fautsch an de Flavio Giannotte hunn et schwéier den Ament

Serie Sportler a Corona-Zäiten (17): Julie Meynen bleift wärend der Kris an den USA

Serie Sportler a Corona-Zäiten (16): Mandy Minella wëllt ënner dëse Konditiounen hirer Karriär keen Enn setzen

Serie Sportler a Corona-Zäiten (15): Ben Gastauer ass frou doheem ze sinn, mécht sech awer Suergen ëm d'Zukunft

Serie Sportler a Corona-Zäiten (14): Tom Habscheid huet e puer Lächer méi am Gaart

Serie Sportler a Corona-Zäiten (13): Keng einfach Zäit fir d'Ekippesportler

Serie Sportler a Corona-Zäiten (12): Karate - Gezwonge Paus positiv an negativ

Serie Sportler a Corona-Zäiten (11): Danel Sinani krut gutt Nouvellen an dëse schwéieren Zäiten

Serie Sportler a Corona-Zäiten (10): D'Anne Simon ass zeréck aus den USA

Serie Sportler a Corona-Zäiten (9): Fir d'Christine Majerus muss de Sport elo Niewesaach sinn

Serie Sportler a Corona-Zäiten (8): De Laurent Jans iwwer d'Situatioun beim Bundesliga-Veräin

Serie Sportler a Corona-Zäiten (7): De Julien Henx schafft weider u sengem groussen Zil

Serie Sportler a Corona-Zäiten (6): De Ken Diederich betreit seng Schüler elo iwwer Internet

Serie Sportler a Corona-Zäiten (5): Nadia Mossong: Mam Coronavirus och d'Enn vun der Profi-Karriär?

Serie Sportler a Corona-Zäiten (4) : Vera Hoffmann a Charel Grethen: Trainingslager oofgebrach

Serie Sportler a Corona-Zäiten (3): Raphael Stacchiotti: Training a Quarantän

Serie Sportler a Corona-Zäiten (2): Dan Lorang: Nieft de Sportler hunn d'Traineren et och net einfach

Serie Sportler a Corona-Zäiten (1): De Kamil Rychlicki iwwer seng aktuell Situatioun an Italien