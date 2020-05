An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäite geet et am 32. Deel op de Vëlo.

De Michel Ries fiert a senger éischter Saison bei Trek-Segafredo an huet seng gutt Grimpeurs-Qualitéite schonn dacks bewisen. Am Moment schafft de Profi-Coureur mam Wëssen, datt et Ufank August nees kéint lassgoen.

Mat sengen 22 Joer zielt de Michel Ries zu den Nowuesshoffnungen am Lëtzebuerger Vëlossport. Den 1,84 Meter groussen a mat 67 Kilogramm liichte Coureur huet schonn dacks bewisen, datt hien an de Bierger mat de Beschten a senger Alterskategorie ka rivaliséieren. A senger éischter WorldTour-Saison huet hie bis elo 13 Course-Deeg an de Been a fillt sech genee wéi säi Coequipier Alex Kirsch bei Trek-Segafredo an dëser sou spezieller Situatioun gutt encadréiert.

Besonnesch elo wou de Stress vun de Courssen net do ass, ass et wichteg, am Training gutt ze schaffen, ouni awer de Bou ze iwwerspanen. D'Lëtzebuerger Profie waren a sinn an der momentaner Situatioun sécher net benodeelegt a kënnen hei am Land gutt trainéieren.

Mam Course-Programm, deen en Dënschdeg publizéiert gouf, wäert et an den nächste Wochen deen een oder aner Austausch iwwer den néie Programm ginn. E Programm, dee bis Enn Mee nach méi komplett dierft ginn, wann och déi méi kleng Courssen an dee bis elo bekannte WorldTour-Kalenner mat afléissen.

D'Strade Bianche war déi Course, déi de Michel Ries virum Lockdown nach hätt solle fueren, elo gesäit et sou aus, wéi wann et den Optakt an den 2. Deel vun der Saison vum Coureur kéint ginn.

