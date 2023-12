Och 2023 war eis groussherzoglech Famill op villen offizielle Rendez-vousen an hunn hir perséinlech Momenter gedeelt. Mir kucken nach emol drop zréck.

Januar

Fir den Ierfgroussherzog goung et um éischte Rendez-vous am Joer 2023 an d'Aktivitéitszon Zare zu Éilereng. Do gouf den drëtten Deel vum House of Biohealth ageweit.

Den 23. Januar stoung am Zeeche vun der alljärlecher Neijooschreceptioun, op déi d'groussherzoglech Famill den 23. Januar invitéiert hat.

Februar

Den 10. Februar ass d'Prinzessin Marie-Gabrielle gestuerwen, d'Schwëster vum Grand-Duc Jean.

Op Vältesdag war d'groussherzoglech Koppel schonn 42 Joer bestuet. An deem Kader huet den Haff nei Fotoe verëffentlecht.

© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

De 16. Februar krut d'Prinzessin Alexandra 32 Joer, zwee Deeg dono huet d'Ierfgroussherzogin Stéphanie hiren 39. Gebuertsdag gefeiert.

Vum 22. bis de 25. Februar war den Ierfgroussherzog Guillaume op Wirtschaftsmissioun zesumme mam fréiere Finanzminister Franz Fayot.

Éischten an zweeten Dag vun der Wirtschaftsmissioun am Senegal.

Drëtten a véierten Dag vun der Wirtschaftsmissioun am Senegal.

Mäerz

Ufank Mäerz war d'Grande-Duchesse Maria Teresa op Besuch am Centre Pontalize zu Ettelbréck.

Et war awer och d'Ouverture vun der 13. Editioun vum Luxembourg City Film Festival a Presenz vum Grand-Duc.

Vum 13. bis de 14. Mäerz war eng Lëtzebuerger Delegatioun zesumme mam Grand-Duc op Staatsvisitt a Lettland.

Staatsvisitt a Lettland - Dag 1 (12.03.23) © Maison du Grand-Duc: Sophie Margue, SIP/ Jean-Christophe Verhaegen an Emmanuel Claude Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Staatsvisitt a Lettland (14.3.23) © Maison du Grand-Duc: Sophie Margue, SIP/ Jean-Christophe Verhaegen an Emmanuel Claude Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Staatsvisitt a Lettland (15.3.23) © SIP / Emmanuel Claude Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen

Den 21. Mäerz 1985 koum d'Prinzessin Claire op d'Welt. D'Fra vum Prënz Félix krut dëst Joer deemno 38 Joer.

Nëmmen een Dag méi spéit huet d'Fra vum Grand-Duc Gebuertsdag. D'Maria Teresa Mestre koum den 22. Mäerz 1956 zu Havanna op Kuba op d'Welt.

Am Mäerz war déi groussherzoglech Famill och nach op engem aneren traditionelle Rendez-vous, dem Relais pour la Vie. D'Grande-Duchesse war an hirer Funktioun als Présidente d'honneur vun der Fondation Cancer bei der Ouverture present.

De 26. Mäerz war de portugisesche President Macelo Rebelo de Sousa op Besuch am Grand-Duché. Eng gutt getimte Visitt, well deen Owend war och de Match vun de Roude Léiwe géint déi portugisesch Nationalekipp am Stade de Luxembourg.

E ganz wichtegen Datum war nach de 27. Mäerz, do ass de Prënz François, zweet Kand vun der ierfgroussherzoglecher Famill op d'Welt komm. De François Henri Luis Marie Guillaume ass um 10.04 Auer an der Maternité Grande-Duchesse Charlotte op d'Welt komm.

Kuerz drop koumen dann och déi éischt Fotoe vum klenge Prënz. Den 30. Mäerz huet déi ganz Famill dann dierfen aus dem Spidol an Heem.

Abrëll

De 16. Abrëll ginn et um groussherzoglechen Haff direkt 2 Grënn fir ze feieren: De Grand-Duc Henri an de Prënz Sébastien hunn op deem Dag Gebuertsdag.

Do virdru war de Grand-Duc awer nach op der 200. Sovereign’s Parade organiséiert vun der Royal Military Academy Sandhurst (RMAS), dat a Presenz vum Kinnek Charles III an dem Kinnek Abdallah II.

Den 20. Abrëll war den ziville Mariage vun der Prinzessin Alexandra mam Nicolas Bagory. Wéi "frou a verléift" si op hirem éischten Hochzäitsdag waren, kann een hei nokucken.

© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Den 29. Abrëll war déi reliéis Hochzäit vun der Prinzessin Alexandra an hirem Mann Nicolas Bagory an der Kierch St. Trophyme am südfranséische Bormes-les-Mimosas. D'Hochzäit an de grousse Magazin-Reportage kënnt Dir hei nach emol Revue passéiere loossen.

© Collection privée de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg

Mee

Den 10. Mee huet de Prënz Charles seng dräi Joer gefeiert. De Prënz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume ass dat éischt Kand vun der Ierfgroussherzoglecher Koppel an den Zweeten an der Trounfolleg.

© Maison du Grand-Duc / Kary Barthelmy

Wat wier en Ofschloss vun der Oktav ouni groussherzoglech Famill an natierlech ouni Schlusspressessioun.

E ganz markanten Datum dëst Joer am Mee war d'Kréinung vum neie brittesche Kinnek de 6. Mee an der Abbey Westminster. Do ware fir Lëtzebuerg de Grand-Duc a seng Fra invitéiert.

100 Joer Gëlle Fra huet et de 27. Mee geheescht. An deem Kader huet de Grand-Duc zesumme mam Ex-Chamberpresident Fernand Etgen, dem fréiere Premier Xavier Bettel souwéi der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, dem Generol Steve Thull an dem Policedirekter Pascal Peters e Blummekranz beim Gedenkmonument vum Claus Cito néiergeluecht.

E Rendez-vous, dee sech de Grand-Duc definitiv net entgoe léisst, sinn d'Spiller vun de klenge Länner. Och op Malta huet hien et sech net huele gelooss, den Athleten héchstperséinlech d'Hand ze ginn, fir si ze begléckwënschen. Ëmmerhin huet Lëtzebuerg 17 Medaile mat Heem bruecht: 3 Mol Gold, 6 Mol Sëlwer an 8 Mol Bronze.

Juni

De klenge Prënz Charles war op Besuch an engem Altersheem zu Diddeleng.

© Maison du Grand-Duc / Kary Barthelmy

Den 3. Juni stoung net de Prënz Charles am Mëttelpunkt, do hat säi klenge Bridderchen, de Prënz François, d'Haaptroll. Op deem Samschdeg ass dat zweet Kand vun der Ierfgroussherzoglecher Famill zu Fëschbech gedeeft ginn.

© Image by Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

De 6. Juni huet mam Prënz Félix e weidere Member vun der groussherzoglecher Famill Gebuertsdag. Hie krut deen Dag 39 Joer.

De Juni ass allgemeng e gutt chargéierte Mount fir d'Famill grand-ducale. Do lafen net just d'Preparatioune fir Nationalfeierdag op Héichtouren, och um Virowend an um Dag selwer ass eng jett lass an eisem Ländchen. Hei e klengen Historique a Form vu Biller:

De Grand-Duc Henri zu Maacher (22.6.23) © Jean Walté a mobile Reporter Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.