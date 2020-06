Wann een eppes verluer huet, muss een op der logescher Platz duerno sichen, éischt Reegel. Wann een eppes sicht, muss ee kreativ sichen, zweet Reegel.Dat sinn esou meng zwou Sich-Reegelen...

De Blog vum Nico Graf (26): Nix Corona

A wat elo kënnt, dat sténkt. Sensibel Leit sollen also net weider liesen

Eng Confidence: mir hunn zwou Kazen. Killer déi se sinn, bréngen se heiansdo e Vull oder eng Maus heem an d’Haus. Oder d’Reschter dervun. An der Wäschkiche war dëser Deeg deen infekte Geroch. E Gestank no eppes Doudegem. Wourunner een dee Geroch erëm erkennt, weess ech net, ech war awer sécher, do géif anzwousch en doudegt Déier leien a sténken. An deem Raum ass net vill, eng Wäschmaschinn, e puer Schong, e Schaaf, e Frigidaire... och d'Kaze-Paart fir eraus. A mam Gestank op eemol ganz vill Mécken, där décker, e bësse grénger. Ech hunn nom doudegen Déier gesicht wéi geckeg, ënner de Frigidaire gekuckt, mam laangen Aarm blanneméisseg eng Foto gemaach hannert der Wäschmaschinn – näischt drop ze gesinn –, an all Schong an an all Këscht gekuckt, an de Schaf. An ech hunn de Buedem geschruppt, et kéint jo sinn, datt ech op deem eppes iwwersinn hat, wat d’Mécken unzitt. A mat vollem kierperlechem Asaz hunn ech mech tëschent d’Mauer an d’Wäschmaschinn gequëtscht, also an déi Spléck, nieft där d'Kazen duerch e klengen Tunnel an der Mauer eran- an erausgoe kënnen. Ech konnt nëmmen no riets kucken, mä och hannert der Maschinn näischt ze gesinn. Kee Resultat, néierens, de Gestank ass bliwwen, d’Mécken och.

Dunn hunn ech alt déi verjot a gejot a mech dermat offonnt, nolens, datt dat doudegt Déier wuel misst vermuuschten, verdréchenten, fir datt de Gestank verschwanne géif, well d’Wäschmaschinn ze réckele war ze schwéier, ech war iwwerzeegt d'Béischt géif drënner leien.

An owes hunn ech dunn eis Blumme virum Haus genetzt, also bereent, wann et schonn net méi reent. A wéi ech de Waasserkrunn zoudréie wollt, dee Krunn ass nieft dem Schacht, wou d'Kazen an d’Haus erakënnen, du war do, baussent dem Haus, op eemol deselwechte Gestank, eppes Doudeges huet missen am Gras leien. Ech hu gesicht a näischt gesinn. An dunn an de Schacht gekuckt, also an d´Mauer vum Haus. An do louch dat doudegt Déier, keng Maus, keng Rat, e laange Schwanz mat engem buschegen Enn, deen ech mat engem Stéck Pabeier ugepaakt hunn an ech hunn d'Béischt erausgezunn. En hat eng Gangstermask, laang Schnurressen-Hoer, ni esou eppes gesinn, ech hunn verwackelt Handys-Fotoe gemaach. An d’Déier nieft dem Haus am Gras leie gelooss.

© Nico Graf

Nuets hunn ech Tapagen héieren, wéi wann Elsteren ëm eppes kämpfe géifen.Mueres war dat doudegt Déier fort. De Gestank och.

Meng Fotoe sinn duergaangen, fir ze recherchéieren: et war e Gaardeschléifer, aus der Gattung vum Siweschléifer, eng Spezies, déi et den Ament wuel schwéier huet z'iwwerliewen. A meng Kazen – an domat ech och – mir sinn, nu jee, Mäerder.

An elo keng Moral vun der Geschicht, ech hale wuel jo.

Quitt, quitt datt ech gär brodéiere géif, iwwer dobannen an dobaussen an déi déck Mauer dertëschent oder iwwer d'Sichen an d’Recherchéieren; oder iwwer d’Läich am Keller. Datt een näischt gesäit, wann een ze no bäi ass. Oder iwwer diskreet Déieren, déi een nëmmen dout gesäit. Oder iwwer d’Gangster am eegenen Haus a wéi gär ee blann ass, wann et ëm si geet.