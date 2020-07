Hien ass e Pendler wéi ech, de Federico. Just datt hien nëmmen a sengem Land pendelt...

De Blog vum Nico Graf (27)

Hien ass, géifen se do iwwer - also am Grand-Duchi - soen, e Proff. hei iwwer soen se dann Lehrbeauftragter oder akademischer Mittelbau oder esou eppes. De Federico fiert also ëmmer fir 3 Deeg op seng Uni, op Saarbrécken oder op Freibuerg, dat hunn ech versprach ze vergiessen an enseignéiert do Linguistik. Mir hunn heiansdo eppes ze schwätzen, sproochlech Truque quoi, déi soss keen interesséieren.

De Federico ass no engem Coureur genannt ginn, well säi Grousspapp war en Cyclissem-Geck. An natierlech Spuenier. An dem Federico säi Papp huet einfach nom Accouchement gefollegt an de Jong nom Aigle de Tolède genannt. Deen ass d'Bierger immens gutt eropkomm a net esou gutt erof. Dat erënnert eiseree jo un en aneren. An déi zwee, eise Charel an hiere Bahamontes, déi sinn zesumme gefuer, dat Joer '59, nodeems de Charel d’Joer virdrun den Tour gewonnen hat. '59 ass hien, no enger Défaillance, nëmmen den 12. ginn, huet awer d’Etapp St.Etienne-Grenobel gewonnen, an derselwechter Zäit wéi - richtig - de Bahamontes. Deen ass deen Dag an de Maillot jaune gefuer an huet den Tour gewonnen. Huet de Federico mir erzielt, an ech hu mech gewonnert, spuenesch-lëtzebuergescht-däitscht Gefrontaliers.

De Federico war mat sengem Numm säi Liewe laang geplot an ass et nach. Wunn emol an Däitschland an heesch Federico, da muss de permanent explizéieren, firwat dat esou ass, wou d'Famill hierkënnt a firwat s de awer uerdentlech Däitsch schwätz.

"Wéi war dann däi Corona-Semester op der Uni?", hunn ech de Federico gefrot. "Komesch, ganz komesch", sot hien. Scho meng Fro wier falsch, well hie war net méi Pendler, souz doheem am Home Office an eben net op der Uni, huet seng Coure vun doheem aus gehalen. Um Ufank hate se déck technesch Problemer, Problemer fir iwwerhaapt un d’Lafen ze kommen, net jidder Student war Computer-méisseg gutt genuch ausstafféiert oder hat genuch Geld, fir sech dat richtegt Geschier ze kafen a wann dat geklappt huet, dann huet d’Verbindung - dat "Gezooms" – och net ëmmer klavéiert. A wann alles an der Rei war, da waren d’Studenten heiansdo einfach net do. Dat wier scho frustrant gewiescht, am on-line-Cour nëmme 60% vun de Leit. Déi miserabel Frequentatioun wier hien net gewinnt. An déi déi do waren, déi, hate keen Job méi, hu gebruckt, haten d‘Flemm bei den Elteren ze hänken, hunn hier Frënn a Sportskolleege vermësst – eng Kierfechtsambiance.

An de grousse Spaass, dee kéim elo eréischt. Well hien hätt jo och Studenten, déi wéilten herno Lycées-Proff ginn an duerfir géifen d’Ministèren e grousst Wuert matschwätzen, wann elo a 14 Deeg d’Prüfunge kéimen. Hie wéisst elo schonn, datt do ganz grouss Auditoirë misste benotzt ginn, Abstand halten. Hien hätt schonn eng Enveloppe kritt mat Sécherheetsmesuren, e ganze Katalog, hien hätt d’Enveloppe awer nach fein säuberlich zou gelooss.

"Ma da sinn ech gespaant", sot ech, "a wat mécht d’Form?" "Wéi eng Form?" sot de Federico. "Ma do wollts dach erëm Vëlo fueren." "A jo", sot hien, dat war ufanks keen esou e grousse Succès. Hien huet deen ale Coursse-Vëlo, also dee vu sengem Papp, aus dem Keller geholl an ass e bësse gefuer. Net schéin. De Vëloswee laanscht d’Ruwer, okay, dat goung, mä duerno huet hie missen de géie Bierg erop fir heem, plazeweis 17%, "näischt fir de Federico", sot hien. Bahamontes, Quetschen och. Hien huet deen ale Plou erëm un de Nol gehaangen a sech beim engem Kolleeg e Vëlo mat méi Zänn geléint an dat goung besser, hien hätt elo trainéiert. Dëser Deeg eng Kéier en Tour zesummen? Okay, sot ech, mä ech sinn e schwéiere Kärel, komme kee Bierg erop.